Мать детей, которые отравились питанием в детском саду, отсудила у компании «Московский школьник» 50 тысяч рублей

Еще столько же Татьяне Литовкиной должна выплатить школа, при которой числится детсад, — сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она представляла интересы пострадавшей. Решение Мосгорсуда в его картотеке пока не опубликовано. В интервью «Эху» Соболь выразила сожаление, что столичные власти не расторгают контракт на питание с компанией «Московский школьник».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией заявил, что комбинат питания «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину и обвинил компанию во вспышке дизентерии в детских садах в декабре 2018 года. Суд обязал ФБК, Любовь Соболь и Алексея Навального это опровергнуть и выплатить в качестве компенсации 88 миллионов рублей. Позже Пригожин сообщил, что выкупил у предприятия этот долг.