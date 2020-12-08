Организаторы премии за худшее описание секса в литературе отказались устраивать конкурс из-за 2020 года

Свое решение жюри объяснило тем, что вокруг и так слишком много плохого, и поэтому не стоит мучить читателей, — передает издание «Медуза». Премию почти 30 лет вручает британский литературный журнал Literary Review. Организаторы конкурса надеются, что благодаря карантину появилось множество новых сексуальных практик, которые найдут отражение и в литературе.