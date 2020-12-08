Организаторы премии за худшее описание секса в литературе отказались устраивать конкурс из-за 2020 года

Свое решение жюри объяснило тем, что вокруг и так слишком много плохого, и поэтому не стоит мучить читателей, — передает издание «Медуза». Премию почти 30 лет вручает британский литературный журнал Literary Review. Организаторы конкурса надеются, что благодаря карантину появилось множество новых сексуальных практик, которые найдут отражение и в литературе.
2020-12-08T21:34:11+03:00
2020-12-08T21:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 08 декабря 2020
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