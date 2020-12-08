Торговая сеть X5 Retail Group решила отсудить товарный знак у лидера музыкальной группы «Чиж & Co» Сергея Чигракова. Музыкальный коллектив не пользуется им более трех лет, что дает право обратиться в суд для его аннулирования, — сказал РБК представитель компании, которая управляет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В конце октября компания X5 Retail Group открыла в Москве два магазина под новым брендом «Чижик». Предполагается, что товары в них будут дешевле, чем в магазинах других форматов. Новую торговую сеть запускают на фоне падения доходов населения из-за пандемии.