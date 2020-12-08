Владимир Жириновский предложил сократить число очно работающих депутатов Госдумы в четыре раза

Зал пленарных заседаний парламента лидер ЛДПР назвал красной зоной, — передает ТАСС. На данный момент 15 депутатов болеют коронавирусной инфекцией и перенесли это заболевание, по подсчетам агентства, 144 депутата Госдумы из 450.