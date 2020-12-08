Прокуратура во Франции требует приговорить бывшего президента страны Николя Саркози к 4 годам тюрьмы

При этом 2 из них условно, — передает телеканал BFMTV. Политика обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Судебный процесс стартовал в конце ноября. Саркози вину не признает.
2020-12-08T21:32:37+03:00
2020-12-08T21:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 08 декабря 2020
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