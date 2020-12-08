Госдума приняла в первом чтении новый законопроект об иностранных агентах

Он позволит присваивать этот статус объединениям и людям, которые занимаются политикой на иностранные деньги. Документ также обязывает СМИ при упоминании физических лиц или организаций, которые внесены в реестр иностранных агентов, указывать, что у них есть этот статус.

Один из авторов документа, «единоросс» Василий Пискарев, как передает Интерфакс, не смог однозначно ответить на вопрос, будут ли признаваться иностранными агентами люди, которые оставляют политические комментарии в блогах и получают пожертвования от подписчиков.

Скорее всего, документ быстро пройдет остальные слушания, и власти смогут трактовать закон в своих интересах. Такое мнение в эфире «Эха» высказала политолог Екатерина Шульман. Екатерина Шульман отметила, что существует ряд законопроектов, принятие которых уже предрешено, и добиться их корректировки или отмены уже не получится.