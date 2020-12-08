В Москве завершилась реконструкция старейшего в России кинотеатра «Художественный», которая длилась шесть лет

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сбербанк – он участвовал в проекте. Отмечается, что фасад здания, которое было открыто для посетителей в 1909 году, воссоздали по чертежам архитектора Федора Шехтеля. По его проекту кинотеатр был перестроен за несколько лет до революции.
2020-12-08T21:03:58+03:00
2020-12-08T21:12:31+03:00
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21:03, 08 декабря 2020
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