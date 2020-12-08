Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня объявил о планах создать новый атомный авианосец

Предполагается, что он будет в полтора раза больше действующего единственного французского авианосца «Шарль де Голль». Как передает агентство Associated Press, проект оценивается в 7 миллиардов евро и будет реализован по плану через 18 лет.
2020-12-08T21:03:32+03:00
2020-12-08T21:12:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754912-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3360460.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 08 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…