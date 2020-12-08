Московский департамент транспорта опровергает сообщения СМИ о пожаре в одном из поездов метро

В ведомстве отметили, что прибывшие спасатели не обнаружили возгорания в поезде на станции «Тропарево». Движение по «Сокольнической» линии осуществляется по графику, подчеркнули в департаменте транспорта, — передает Интерфакс.
2020-12-08T21:03:13+03:00
2020-12-08T21:03:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754910-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 08 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…