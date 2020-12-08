Интерфакс: Российским регионам не хватает доз вакцины, несмотря на объявленную сегодня масштабную вакцинацию

В правительстве Ленинградской области агентству сказали, что вакцины мало и все идет только на медиков. В Минздраве Карелии Интерфаксу сообщили, что о массовой вакцинации населения речи пока нет и пока на прививки медикам выделено регионам только около пятисот доз. В департаменте здравоохранения Вологодской области отметили, что к ним поступили пока только 42 дозы препарата.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в стране стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. По ее словам, в первую очередь должны быть привиты врачи, учителя и представители ряда других профессий.