Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке своего гендиректора

Шамиль Газизов пришел в клуб этим летом. Ранее он был гендиректором команды «Уфа». Причины его отставки в пресс-службе «Спартака» не назвали. Столичный клуб после 17 туров премьер-лиги занимает второе место, лидирует «Зенит».