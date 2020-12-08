Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке своего гендиректора

Шамиль Газизов пришел в клуб этим летом. Ранее он был гендиректором команды «Уфа». Причины его отставки в пресс-службе «Спартака» не назвали. Столичный клуб после 17 туров премьер-лиги занимает второе место, лидирует «Зенит».
2020-12-08T20:32:44+03:00
2020-12-08T20:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 08 декабря 2020
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