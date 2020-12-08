Глава ЦБ Эльвира Набиуллина стала единственной россиянкой в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Журнал поместил ее на 57-ое место. Годом ранее Набиуллина была на 53-й строчке, а в 2018 – на 49-й. Как и в прошлом году, возглавила рейтинг немецкий канцлер Ангела Меркель, на втором месте глава Европейского Центробанка Кристин Лагард, на третьем – избранная вице-президент США Камала Харрис.