Конституционный суд Армении отказал парламенту в прекращении депутатских полномочий лидера оппозиции

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Основателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна обвиняют в том, что он нарушил запрет на предпринимательскую деятельность. Сам политик неоднократно говорил, что передал свои компании в доверительное управление. В июне Царукян был лишен депутатской неприкосновенности, в отношении него были возбуждены уголовные дела о взятках и о незаконном игорном бизнесе.