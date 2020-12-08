Конституционный суд Армении отказал парламенту в прекращении депутатских полномочий лидера оппозиции

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Основателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна обвиняют в том, что он нарушил запрет на предпринимательскую деятельность. Сам политик неоднократно говорил, что передал свои компании в доверительное управление. В июне Царукян был лишен депутатской неприкосновенности, в отношении него были возбуждены уголовные дела о взятках и о незаконном игорном бизнесе.
2020-12-08T20:31:57+03:00
2020-12-08T20:31:57+03:00
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20:31, 08 декабря 2020
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