По данным СК, больше 20 детей отравились хлором в бассейне в Астрахани из-за сотрудника, который перепутал баки

В итоге, допустимая концентрация хлора для очистки воды была превышена в 25 раз. Шесть детей попали в реанимацию. Как отметили в областном управлении СК, этот сотрудник спорткомплекса работал первый день. Обвинение по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предъявлено директору бассейна из-за того, что она не проинструктировала сотрудника.
2020-12-08T20:03:01+03:00
2020-12-08T20:03:01+03:00
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20:03, 08 декабря 2020
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