Россия и Судан подписали соглашение о создании российской базы ВМФ на Красном море

В документе говорится, что одновременно там могут находиться максимум четыре корабля, в том числе, и с ядерной энергетической установкой. Численность российских военнослужащих не должна превышать трехсот человек. Россия теперь может использовать воздушное пространство Судана, — передает Интерфакс. Документ сегодня был опубликован на официальном портале правовой информации.
2020-12-08T20:02:41+03:00
2020-12-08T20:02:41+03:00
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20:02, 08 декабря 2020
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