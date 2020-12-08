Власти Петербурга пригрозили серьезными проверками ресторанам, которые собираются работать в Новый год

Все должны работать по одинаковым правилам, — заявил вице-губернатор Евгений Елин. Он призвал рестораторов сначала совместными усилиями решить проблему коронавируса, а уже затем заниматься восстановлением экономики, — передает Интерфакс. Ранее более сотни баров и ресторанов Петербурга заявили, что намерены работать в новогоднюю ночь, несмотря на запрет.