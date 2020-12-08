Власти Петербурга пригрозили серьезными проверками ресторанам, которые собираются работать в Новый год

Все должны работать по одинаковым правилам, — заявил вице-губернатор Евгений Елин. Он призвал рестораторов сначала совместными усилиями решить проблему коронавируса, а уже затем заниматься восстановлением экономики, — передает Интерфакс. Ранее более сотни баров и ресторанов Петербурга заявили, что намерены работать в новогоднюю ночь, несмотря на запрет.
2020-12-08T19:32:47+03:00
2020-12-08T19:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 08 декабря 2020
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