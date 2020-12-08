Инаугурация Джозефа Байдена, по большей части, пройдет в виртуальном формате

Это передает CNN. На прошлой неделе избранный президент заявил, что на этой церемонии особое внимание следует уделить мерам по борьбе с коронавирусом. Инаугурация намечена на 20 января.
2020-12-08T19:32:29+03:00
2020-12-08T19:32:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754882-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 08 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…