В Харькове отрицают, что в городе наладили производство российской вакцины от коронавируса

Это передает Интерфакс. Агентство ссылается на источник в правоохранительных органах. Сегодня российский Фонд прямых инвестиций сообщил, что готов производить вакцину «Спутник» на Украине и что ее выпуск уже налажен в харьковская компания «Биолек».