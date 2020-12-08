В Харькове отрицают, что в городе наладили производство российской вакцины от коронавируса

Это передает Интерфакс. Агентство ссылается на источник в правоохранительных органах. Сегодня российский Фонд прямых инвестиций сообщил, что готов производить вакцину «Спутник» на Украине и что ее выпуск уже налажен в харьковская компания «Биолек».
2020-12-08T19:32:09+03:00
2020-12-08T19:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 08 декабря 2020
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