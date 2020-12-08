Бывшие полицейские из Петербурга получили условные сроки за то, что подбрасывали наркотики и вымогали деньги

В одном случае они требовали почти полмиллиона рублей.

Суд огласил сегодня приговор бывшим сотруднику патрульно-постовой службы Сергею Володченко и оперуполномоченному Максиму Гулемпинченко, а также их коллеге Анатолию Лебединскому. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам дела, сотрудники МВД как минимум дважды подкидывали людям наркотики, а потом вымогали деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело. Суд приговорил Володченко и Гулемпинченко к 6 годам условно с испытательным сроком 5 лет.

Обоих лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. Лебединскому дали 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Вину подсудимые признали. Отмечу, что в Петербурге расследуют еще одно дело о подброшенных наркотиках. Подозреваемые — сотрудников Росгвардии. Суд отправил их в СИЗО эти летом. Следствие считает, что они вымогали деньги у подростка.

Согласно исследованию «Европейского университета в Петербурге», как правило, у осужденных за наркотики находят именно то количество запрещенных, которое необходимо для возбуждения уголовного дела.