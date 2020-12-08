Издание The Insider обнаружило французское гражданство у дочери замглавы администрации президента Сергея Кириенко

30-летняя Любовь Кириенко до 2012 года училась в бизнес-школе в Париже, потом до 2014 года работала во французском пиар-агентстве, после чего уже вернулась в Россию. Об этом говорится на странице дочери куратора внутренней политики Кремля Сергея Кириенко в профессиональной соцсети LinkedIn. Но из-за рубежа Кириенко привезла не только диплом, но и французский паспорт. The Insider нашел ее в базе лиц с двойным гражданством.

Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник, при котором поиск «агентов влияния Запада» в России вышел на новый уровень, сам обеспечил дочь гражданством страны НАТО и иностранным образованием. Сейчас Кириенко работает в правительственном проекте — Агентстве стратегических инициатив, где возглавляет проект «Точка кипения». Ее зарплата — более 2 миллионов рублей в год. По данным The Insider, она также владеет элитной квартирой в Москве за 50 миллионов, а ее супруг долей в компании, которая занимается утилизацией отходов в Тамбовской области.

У Сергея Кириенко трое детей. Старший сын — 34-летний Владимир Кириенко — в сентябре 2016 года стал старшим вице-президентом «Ростелекома», где отвечал за развитие и управление бизнесом.