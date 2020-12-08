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Эксклюзив Эха 19:01, 08 декабря 2020

Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Мосгорсуд признал компанию «Московский школьник» виновной в отравлении детей

По ее словам, родителям пострадавших присуждена компенсация в 100 тысяч рублей. Тяжба длилась полтора года. Любовь Соболь представляла интересы одной из пострадавших семей. В интервью «Эху» Любовь Соболь отметила, что власти должны уделять больше внимания качеству детского питания.

«Спустя полтора года и тяжелой судебной тяжбы мы выиграли сегодня уже в четвертой инстанции. Сегодня Мосгорсуд принял решение в пользу родителей отравленных детей и присудил компенсацию в 100 рублей», — рассказала она. Как напомнила Л.Соболь, отравление произошло в ноябре 2017 года, компания, которая поставляла питание, была «Московский школьник». По словам юриста ФБК, суд также возложил ответственность не только на эту компанию поставщика питания, но и на школу 1095, «при которой в детском саду произошло отравление детей». Такой результат вызывает удовлетворение, отметила она, однако власти должны уделить больше внимания качеству детского питания, но этого пока не происходит.

«Я считаю, что это справедливо, потому что школы и детские сады несут ответственность за детей, которые находятся в этих учреждениях. Но хотелось бы, чтобы московские власти сделали вывод на будущее, и поняли, что за качеством питания детей нужно следить. И если компания поставляют не качественное питание в школы и детские сады, с ней нужно расторгать контракты и на честных конкурсах выбирать компании, которые будут поставлять уже качественное питание. Однако, со стороны мэрии Москвы, Собянина, Раковой никакого движения в эту сторону не видно, с компанией «Московский школьник» до сих пор не расторгли контракт», — отметила Л.Соболь. По ее мнению, контракт властей с компанией «Московский школьник» обладает коррупционной составляющей и обусловлен политическими мотивами. «Очевидно, что они не расторгают контракт, потому что за этой компанией стоит «повар» Путина. Всем понятно, что отдать обеспечение питанием детей в столице — это решение политическое. Это коррупционная кормушка для определенных лиц», — подчеркнула Л.Соболь.



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