Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Это сообщает РИА Новости. По сведениям телеграм-канала Mash, у маршала авиации был обнаружен коронавирус. Шапошникову было 78 лет.
2020-12-08T18:35:47+03:00
2020-12-08T18:35:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 08 декабря 2020
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