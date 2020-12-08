ТАСС: Оборудование так называемого «самолета Судного дня» украли на аэродроме, а не на заводе,

Безопасность должна была обеспечивать ведомственная охрана Министерства транспорта. Накануне стало известно, что из отсека самолета М-80 пропали в Таганроге 39 радиостанций. Самолет представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами во время ядерного конфликта. Всего на вооружение было принято четыре таких самолета.
2020-12-08T18:32:03+03:00
2020-12-08T18:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 08 декабря 2020
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