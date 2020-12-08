Житель Минска приговорен к двум годам колонии за надпись на тротуаре

Это сообщает белорусский портал TUT.BY. По версии следствия, 26-летний Максим Павлющик написал «Не забудем» на тротуарной плитке неподалеку от места гибели Александра Тарайковского – первого человека, который погиб во время протестов. Оппозиция считает, что его застрелили силовики. Судья Юлия Близнюк признала Максима Павлющика виновным в хулиганстве.