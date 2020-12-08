Житель Минска приговорен к двум годам колонии за надпись на тротуаре

Это сообщает белорусский портал TUT.BY. По версии следствия, 26-летний Максим Павлющик написал «Не забудем» на тротуарной плитке неподалеку от места гибели Александра Тарайковского – первого человека, который погиб во время протестов. Оппозиция считает, что его застрелили силовики. Судья Юлия Близнюк признала Максима Павлющика виновным в хулиганстве.
2020-12-08T18:31:38+03:00
2020-12-08T18:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 08 декабря 2020
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