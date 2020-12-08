В российском посольстве назвали неприемлемыми обвинения Норвегии в причастности РФ к кибератакам на парламент страны

В дипмиссии подчеркнули, что расследование полицейской службы безопасности закончилось ничем, никаких доказательств не найдено, — передает Интерфакс. Ранее сегодня агентство Associated Press сообщило, что норвежские спецслужбы считают, что атаку на систему электронной почты парламента страны могли совершить хакеры, связанные с российской военной разведкой.