В российском посольстве назвали неприемлемыми обвинения Норвегии в причастности РФ к кибератакам на парламент страны

В дипмиссии подчеркнули, что расследование полицейской службы безопасности закончилось ничем, никаких доказательств не найдено, — передает Интерфакс. Ранее сегодня агентство Associated Press сообщило, что норвежские спецслужбы считают, что атаку на систему электронной почты парламента страны могли совершить хакеры, связанные с российской военной разведкой.
2020-12-08T18:31:16+03:00
2020-12-08T18:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 08 декабря 2020
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