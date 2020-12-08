Власти Китая и Непала определились с новой высотой Эвереста

Страны, на границе которых находится самая высока в мире гора, договорились о совместном измерении полтора года назад.

Эверест подрос почти на метр – если общепризнанной высотой горы считались 8 848 метров, это оценка индийских специалистов, то теперь она официально на 86 сантиметров выше.

Как отмечает агентство Синьхуа, Пекин и Катманду по случаю согласования цифры направили друг другу поздравительные телеграммы. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании назвал Эверест «пиком китайско-непальской дружбы».

Страны договорились о совместном объявлении высоты горы весной прошлого года – ученые предположили, что после серии разрушительных землетрясений, произошедших в Непале весной 2015 года, Эверест мог стать ниже. Год назад на вершину взошли непальские геодезисты, полгода спустя – китайские.

Специалисты КНР делали измерения и в 2005 году. Их цифры отличались от общепризнанных почти на 4 метра – в Китае полагали, что считать высоту нужно, не учитывая глубину снежного и ледяного покрова. Из-за разницы в оценке высоты Эвереста Непал и Китай не могли подписать протокол о границе.

До этого на протяжении десятилетий ученые из разных стран неоднократно пытались измерить высоту самой высокой горы с точностью до сантиметра.