Трехкратная олимпийская чемпионка Резцова призналась в употреблении допинга на протяжении практически всей карьеры

И почти сразу отказалась от своих слов.

Первая в истории олимпийская чемпионка в двух разных видах спорта лыжных гонках и биатлону рассказала в интервью Sports.ru о различных ухищрениях, к которым вынуждена была прибегать сама и другие спортсмены. В том числе, об аборте, который ее заставили сделать перед ее первой Олимпиадой, заявив, что стране нужны медали и о переливаниях крови при подготовке к Олимпиаде 1988 года. От этой процедуры, по ее словам, эффекта она не чувствовала. Чувствовала от допинга, когда кололи во все места. Это было, когда она вернулась в лыжи в 96-м. Пахала как лось, а ей сказали: надо еще и это. На первом этапе Кубка мира в Финляндии пришла к доктору и попросила сделать то, что, как она выразилась, делают всем. Сама заплатила 2,5 тысячи долларов и на самом деле почувствовала добавку в организме.

Заявив, что не отрекается от допинга и она это делала, Резцова тут же оговорилась, что не знает ни одного препарата, который применяла. Она отметила, что ей это помогало – и все. Если бы попалась, то, наверное, уже отвечала бы, добавила бывшая спортсменка. Спустя несколько часов в интервью «Комсомольской правде» Резцова подтвердила свои слова про аборт и переливание крови, но при этом заявила, что готова судиться с теми, кто пишет, что все спортсмены сидят на допинге. Озвученное ранее она назвала «докторской программой – помощью спортсменам». «Восстановители и витамины. И все!» Резцова подчеркнула, что не считает это допингом.

55-летняя Анфиса Резцова в лыжных гонках завоевала золото и серебро Олимпиады, три золотые и две серебряные медали на чемпионатах мира. В биатлоне у нее два олимпийских золота и одна бронза, а также серебро чемпионата мира. Кроме того, она является двукратной победительницей Кубка мира по биатлону.