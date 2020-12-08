Госдума поддержала ужесточение требований к НКО, выполняющим функции иноагента и иностранным НКО, работающим в России. Законопроект, предложенный единороссами, одобрен в первом чтении, несмотря на критику Совета Европы и правозащитных организаций.

Документ расширяет понятие «иностранные источники». Вводит дополнительные основания для внеплановых проверок, а также обязывает такие организации предоставлять в Минюст программы своих мероприятий и отчеты.

Россияне имеют право знать, на какие средства существуют те или иные политические силы, — считает депутат-"единоросс" Адальби Шхагошев.

Политолог Евгений Минченко сказал в эфире «Эха», что власти пытаются защититься от иностранного вмешательства.

По словам Минченко, вряд ли стоит отрицать, что часть оппозиционных политиков в России получает деньги из-за рубежа.