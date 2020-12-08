Министр здравоохранения ФРГ заявил о возможном закрытии промтоварных магазинов в период Рождества и Нового года

Эпидемиологический институт имени Роберта Коха при правительстве ФРГ бьет тревогу. Более 14 тысяч новых случаев заражения в день в Германии – это на 450 больше, чем ровно неделю назад. Число летальных исходов превысило 19 тысяч. Ежедневно от ковида умирает более 400 человек. Это означает, что частичными ограничительными мерами в ноябре развитие пандемии не удалось приостановить, предостерегают ученые.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что если число инфицированных не понизится, необходимы дальнейшие меры по ограничению контактов граждан. По его словам, быстрый и объемный локдаун может быть и самым успешным. Если в ближайшие дни уменьшить количество заражений не удастся, придется закрывать все магазины, за исключением продуктовых супермаркетов. По информации таблоида «Бильд», новые меры будут приняты сразу после празднования Рождества 27 декабря и продлятся до 3 или 10 января. В земле Саксония магазины, возможно, закроются уже через неделю.

Цель новых мер – снизить количество заражений до 50 на сто тысяч человек в течение недели. Пока Германия значительно удалена от этой цифры. Министр здравоохранения подчеркнул также, что обширную вакцинацию граждан не удастся провести ранее середины лета. До этого для защиты населения необходимо принимать другие ограничительные меры.

С 1 ноября в Германии закрыты все рестораны, театры, музеи и увеселительные заведения. Администрация канцлера готовит внеочередную видеоконференцию с главами федеральных земель для разработки новой стратегии.