Британские эпидемиологи начали прививать вакцину против коронавируса гражданам преклонных лет

Среди них 90-летняя жительница Соединенного Королевства и почти столь же пожилой мужчина по имени Уильям Шекспир.

Маргарет Кинан, гражданка Великобритании, получившая первой прививку от коронавирусной инфекции производства Файзер-Бионтек, заявила журналистам, что это был лучший подарок на ее день рождения, который она могла бы пожелать; он позволит ей провести Рождество с семьей и друзьями, после того, как большую часть года она провела наедине с собой. Вакцина распределена в пяти десятках медицинских центров по всей стране, и в первую очередь ее будут прививать резидентам и сотрудникам домов престарелых, врачам и лицам старше 80 лет.

Компания Скай Ньюз после интервью с экспертами пишет, что вакцина предотвратила заражение коронавирусом 95 процентов людей на поздних стадиях испытаний. По свидетельству ученых-разработчиков, скорость, с которой был разработан препарат, не означает, что он представляет опасность для человека. Сроки испытаний и количество протестированных (около 45 тысяч человек) аналогичны тем, что применялись по отношению к другим аналогичным препаратам, уточняет Скай-Ньюз. – Процесс исследований удалось сократить за счет использования новых технологий. Ранее главный иммунолог США заметил в СМИ , что одобрение британской вакцины было «менее глубоким», чем в Соединенных штатах, однако позже он извинился за свои замечания, отмечают наблюдатели.

Британский профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета заявил изданию, что пока ученые не могут гарантировать, будет ли инфекция блокирована полностью и насколько долго сохранится иммунитет. Сообщается также, что вакцина не работает одинаково хорошо при ее применении к молодым и пожилым людям, поскольку их иммунная система значительно менее устойчива.

Великобритания больше остальных стран Европы пострадала от коронавируса: от КОВИД-19 там погибло более 60 тысяч человек.