В Волгограде коронавирусом заразились медики, которые были привиты от COVID-19

В областном министерстве здравоохранения утверждают, что инфицирование произошло до вакцинации.

Случаи заболевания отмечены у врачей, которые после получения первой дозы вакцины имели тесный контакт с больными коронавирусом, сообщила интернет-изданию «Волгоград онлайн» заместитель председателя областного министерства здравоохранения Елена Краснова. По ее словам, перед вакцинацией у всех медиков взяли анализ методом ПЦР на COVID-19 и результаты пришли отрицательные. По мнению заместителя руководителя ведомства, это может означать, что на момент вакцинирования врачи находились в стадии заболевания, в первые дни тест может быть отрицательным.

Согласно позиции министерства здравоохранения Волгоградской области, у врачей не успел выработаться иммунитет, который появляется через три недели после получения второй компоненты вакцины. Все благополучно перенесли прививки и ни у кого из жителей города не появилось осложнений, заключили в областном ведомстве. В середине октября в Волгограде начали прививать от коронавируса добровольцев. Первую дозу вакцины получили врачи, социальные работники, полицейские и педагоги.

В декабре в России началась масштабная вакцинация препаратом «Спутник V».

Роскомнадзор сегодня предупредил СМИ о распространении недостоверной информации по поводу вакцинации от коронавируса. Ведомство отмечает, что публикация таких сведений может искажать представление о необходимости этой меры и вызывать недоверие населения к мерам, которые принимают власти.