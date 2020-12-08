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18:13, 08 декабря 2020

В Санкт-Петербурге ресторатор объявил, что многие бары и рестораны отказались закрываться в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге ресторатор Александр Коновалов объявил о том, что многие бары и рестораны отказались закрываться в новогоднюю ночь. По его данным, создана так называемая карта сопротивления, на которой представлен список таких заведений.
Александр Коновалов отметил, что многие рестораны вынуждены возвращать по миллиону рублей, которые были внесены в качестве предоплаты за банкеты, и зачастую это больше, чем стоимость самих заведений. Кстати, рестораны и бары, о которых говорит петербургский бизнесмен, как правило, оформлены на него самого.

Не соблюдать запреты Смольного решили более 100 петербургских баров. Среди них немало полулегальных заведений, на шум от которых жалуются местные жители. Несмотря на решения судов о штрафах и запретах на ведение деятельности, они работают, меняя юридические лица. Многие из них связаны с бизнесменом Александром Коноваловым. Как индивидуальный предприниматель он зарегистрировал на себя десятки точек общепита в Петербурге. Ранее он рассказывал журналистам, что получает деньги, в частности, за то, что берет на себя штрафы от чиновников. Издание РБК оценило состояние Коновалова не менее чем в миллиард рублей.

Газета «Деловой Петербург» предполагает, что Коновалов представляет интересы высокопоставленных силовиков и чиновников. Карьеру предприниматель начинал в милиции, отучившись в университете МВД, затем зарабатывал тем, что уничтожал агитацию конкурентов на местных выбора в Петербурге, перепродавал телефоны, судим по экономическим статьям. Некоторые, опрошенные «Эхом» рестораторы, подозревают, что «карта сопротивления» Коновалова, то есть список заведений, которые саботируют анти коронавирусные запреты — это ловушка. С помощью нее Смольному, возможно, будет проще проводить проверки и выписывать штрафы предпринимателям.

Предъявлять властям ультиматум не конструктивно, — считает исполнительный директор объединения «Рестоград» Александр Ружинский.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в интервью «Эху» дал понять, что реакция властей на нарушения запрета последует незамедлительно.
Елин отметил, что о всех нарушениях в Смольном знают, поскольку ранее в этих заведениях проводились проверки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова тем временем не видит необходимости в России вводить тотальный запрет на зрелищные мероприятия и закрытие бизнеса. В интервью радиостанции «Комсомольская правда» она сказала, что пришло время научиться жить в возникшей ситуации, но при этом не снижать качества этой жизни. Попова уверена, что власти России нашли форму работы для всех отраслей.



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