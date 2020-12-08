Путин не собирается реагировать на участившиеся публикации о его личной жизни и здоровье, так как они его не волнуют

Об этом сегодня сказали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал понять, что практика освещения частной жизни Владимира Путина не будет более открытой.

Ранее Владимир Путин говорил, что хочет сохранить анонимность для своих близких, чтобы они могли жить, как он считает, нормальной жизнью.

В ряде интернет-изданий в последнее время появилось несколько расследований, связанных с личной жизнью российского президента или его окружением.

Одно из самых резонансных расследований вышло накануне. Интернет-издание Важные истории рассказало, что предполагаемый бывший зять Владимира Путина Кирилл Шамалов заплатил всего 100 долларов за пакет акций крупнейшей нефтехимической компании страны Сибур. Он купил почти 4 процента ценных бумаг спустя несколько месяцев после женитьбы на Екатерине Тихоновой, в СМИ её называют младшей дочерью Путина. Рыночная цена пакета должна была составить 380 миллионов долларов, отмечало сетевое издание. Позже супруги развелись.

Руководство Сибура сегодня подтвердило газете РБК: Шамалов получил акции за 100 долларов. Там уверяют, что цену некорректно считать отражением стоимости, и акции компании покупались в несколько этапов. Кроме того Шамалов взял на себя долги юридического лица, которому принадлежали акции, а также отказался от денежной компенсации, уверяют в компании. Много шума недавно вызвало расследование о петербургской миллиардерше Светлане Кривоногих — предполагаемой близкой знакомой главы страны. По этой причине как утверждало издание Проект, она получила огромные суммы и бизнес-активы. Газета Собеседник добавляла, что миллиардершу охраняет корабль российского флота. В Кремле расследование назвали малоубедительным и провокационным.

До этого международный консорциум журналистов опубликовал серию расследований на основе секретных документов отдела по борьбе с финансовыми преступлениями США. Из документов следовало, что виолончелист Серей Ролдугин — крёстный отец старшей дочери Путина — был связан с несколькими компаниями, в том числе на Кипре. На их счет поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупных бизнесменов.



Интернет-издание «Проект» сегодня сообщило со ссылкой на два источника и менеджера одной из госкомпаний, что Путину построили два одинаковых кабинета в резиденции «Ново-Огарево» в Подмосковье и на даче «Бочаров ручей» в Сочи. Они, как утверждает издание, построены для того, чтобы скрывать местонахождение президента.

Согласно опросам общественного мнения, россияне, поддерживающие Путина, зачастую не интересуются его семьей и личными связями. Об этом «Эху» рассказал замдиректора «Левада-центра» Денис Волков. Рейтинг Владимира Путина продолжает снижение с момента проведения пенсионной реформы, напомнил Денис Волков.

Реакция Кремля на последние громкие расследования не удивляет политолога Михаила Виноградова.

Михаил Виноградов полагает, что Владимир Путин не посвящает в свои личные дела даже многих людей из близкого окружения