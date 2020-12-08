РБК: Замгендиректора компании «Победа» уволен за акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы

Издание ссылается на источники. По их словам, совет директоров перевозчика также сделал выговор гендиректору Андрею Калмыкову из-за полета лайнера рейса «Москва – Екатеринбург», когда пилоты пролетели над Нефтекамском по траектории, похожей на пенис. Ранее в интернете появилось видео с мастурбирующим Дзюбой, после чего его временно исключили из состава сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените».
2020-12-08T17:32:14+03:00
2020-12-08T17:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 08 декабря 2020
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