В мэрии Москвы сообщили, что городская система видеонаблюдения сможет определять людей по силуэтам

Это позволит подсчитывать поток граждан на дорогах и транспортных узлах, а также даст возможность силовикам искать только те участки архивного видео, на которых присутствовали люди.

Об этом сообщили РИА Новости в департаменте информационных технологий. В его пресс-службе подчеркнули, что силуэт человека не относится к категории персональных данных. Как следует из данных госзакупок, которые обнаружило издание «МБХ Медиа», новая функция системы столичного видеонаблюдения обойдется бюджету в 60 миллионов рублей.