В Госдуму внесен законопроект, который разрешит скрывать личные данные и сведения об имуществе силовиков, прокуроров, судей и их близких.

Речь в документе, в частности, идет о сотрудниках Федеральной службы исправления наказаний, ФСБ и Службы внешней разведки. Затронет законопроект работников таможни и сотрудников Счетной палаты, представителей Национальной гвардии, которые участвовали, как указано в тексте на сайте нижней палаты, в «охране общественного порядка». Проект закона предусматривает запрет на выдачу сведений о личности таких лиц и об их имуществе. Исключение составят случаи, когда это требуется для производства по уголовному делу, проверки на коррупцию или если человек сам одобрил публикацию.

В пояснительной записке к документу указано, что разглашение подобных сведений негативно влияет на работу силовых и судебных органов, а также препятствует борьбе с преступлениями. Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с членом «Единой России» Василием Пискаревым.

Сейчас временный запрет на распространение данных могут ввести только, если существует угроза безопасности в связи со служебной деятельностью.