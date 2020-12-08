Госдума только что приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физлиц иностранными агентами

Гражданин, причем независимо от того, паспорт какой у него страны, может получить такой статус, если он ведет в России политическую деятельность в интересах иностранного государства или международной организации. Еще одним основанием станет целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые за рубежом могут использовать против безопасности России, — передает ТАСС.

Один из авторов документа, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сказал, что указание на статус иностранного агента потребуется только при упоминании о его политической деятельности.

Как передает Интерфакс, Пискарев не смог однозначно ответить на вопрос депутата Алексея Куринного, будут ли признаваться иностранными агентами люди, которые оставляют политические комментарии в своем блоге и получают пожертвования от подписчиков.