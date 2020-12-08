Жительницу Подмосковья приговорили к пяти годам условно за участие в ИГИЛ* на территории Ирака и Сирии

Окружной военный суд счел, что 33-летняя мать четверых детей не принимала участия в боевых действиях.

Как следует из материалов дела, на которые ссылается газета «Коммерсант», в деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Анастасию Трушкину втянул гражданский муж, уроженец Таджикистана. В 2014 году она вместе с малолетними детьми отправилась к нему в Турцию, а оттуда они уехали в сирийский город Манбидж, находившийся под контролем игиловцев. Там, по данным следствия, женщина «вела домашнее хозяйство, присматривала за скотиной и птицей», а также оказывала первую медицинскую помощь раненым боевикам.

В 2016 семья перебралась в иракский Мосул, который тогда являлся основным оплотом террористов. Там Трушкина продолжила ухаживать за ранеными. Впоследствие они с мужем тоже были ранены при американских авиаударах. Когда в прошлом году семья приехала в Стамбул, их задержали и выслали в Душанбе. Этой весной Трушкина вместе с четырьмя малолетними детьми вернулась на родину, где была сразу задержана, поскольку находилась в международном розыске. Ее отправили под домашний арест. В ходе судебного процесса россиянка признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, в Сирию она поехала «для восстановления семьи и помощи мужу», а о своем участии в ИГИЛ узнала якобы только после задержания в Москве.

В рамках уголовного дела ей грозило от восьми до 20 лет лишения свободы. Но судья Владимир Чвиров ограничился условным сроком, приняв во внимание, что у подсудимой на иждивении четверо детей и она лично никого не убивала.

* — ИГИЛ, Исламское государство — запрещенная в РФ организация