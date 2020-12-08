Директор ФСБ рапортовал о предотвращении в России более сорока террористических актов в этом году

Директор ФСБ Александр Бортников рапортовал сегодня о предотвращении в России более сорока террористических актов в этом году. По его словам, убито около пятидесяти боевиков, изъято около 600 единиц огнестрельного оружия. По словам Бортникова, профилактика терроризма остается одним из приоритетных направлений работы спецслужб.
2020-12-08T16:05:02+03:00
2020-12-08T16:05:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754740-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3360214.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:05, 08 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…