Директор ФСБ рапортовал о предотвращении в России более сорока террористических актов в этом году

Директор ФСБ Александр Бортников рапортовал сегодня о предотвращении в России более сорока террористических актов в этом году. По его словам, убито около пятидесяти боевиков, изъято около 600 единиц огнестрельного оружия. По словам Бортникова, профилактика терроризма остается одним из приоритетных направлений работы спецслужб.