Бывший председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена советником мэра столицы по взаимодействию с судами

Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе мэра. Егорова ушла в отставку минувшей осенью. Она возглавляла московские суды с 2000-го года. По закону, за ней сохраняются гарантии личной неприкосновенности.
2020-12-08T16:04:17+03:00
2020-12-08T16:04:17+03:00
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16:04, 08 декабря 2020
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