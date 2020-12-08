Владимир Путин принципиально не разглашает данные о своей семье

Эта позиция давно известна гражданам России, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя последние публикации в прессе.

Песков отметил, что Владимира Путина не волнуют расследования о его семье. Отметим, что в последнее время в ряде интернет-изданий появилось несколько публикаций, посвященных близким родственникам президента.



Россияне, поддерживающие президента Владимира Путина, зачастую не интересуются его семьей и личными связями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» социолог, заместитель директора «Левада-Центра» Денис Волков.

«Те люди, которые поддерживают президента, они поддерживают его сейчас, прежде всего, потому что говорят, что все равно никого другого нет. Несколько лет назад они говорили, что поддерживают его потому что Путин заставил нас уважать в мире, поднял Россию на высокий международный уровень. Для них действительно не так важно, что там у Путина дома, для них важно, чтобы он появлялся на телеэкране, подтверждал, что он разбирается, что он в курсе, что он следит за тем, что происходит, управляет. И очень часто многие говорили, что и не надо лезть в личную жизнь, он такой, какой он есть и другого не надо», — сказал он.

Другая часть респондентов, критически настроенная по отношению к президенту, по словам социолога, хотела бы знать о Владимире Путине больше.

По утверждению интернет-издания «Важные истории», члены семьи российского президента зарабатывали миллионы долларов на офшорных сделках. Речь идет, в частности, о зяте и дочери Владимира Путина. Как утверждает главный редактор «Важных историй», Кирилл Шамалов, в частности, за бесценок купил пакет акций в одной из стратегически важных компаний России. Издание отмечает, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. Примерно за полгода до этого К.Шамалов продал пакет акций «Сибура». В прошлом году, утверждают «Важные истории», он оформил официальные отношения с гражданкой Румынии Жанной Волковой.

Сегодня в Кремле сказали, что знают организаторов компании по распространению информации о людях из окружения президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что все это слухи, которые не имеют ничего общего с реальностью.