В правительстве Волгоградской области признали, что медики заразились коронавирусом после первой дозы вакцины

В Волгоградском областном министерстве здравоохранения рассказали, что после получения первой дозы вакцины несколько медиков, находившиеся в тесном контакте с больными, все же заболели коронавирусом. В ведомстве пояснили, что перед тем, как делать прививку, у всех специалистов взяли анализ методом ПЦР, результаты были отрицательными – но так бывает в первые дни, когда люди уже заражены, но у них еще не успел выработаться иммунитет, сказала изданию «Волгоград онлайн» зампред областного минздрава Елена Краснова.

Она уверена, что медики уже подхватили инфекцию к тому моменту, когда им дали первую дозу вакцины. Иммунитет, как отмечает чиновница, вырабатывается через три недели после получения второй компоненты. И по прошествии этого срока никто не заболел, все благополучно перенесли вакцинацию, и как говорят в минздраве, у медработников сложилось очень положительное отношение к этой вакцине.

В Волгограде первых добровольцев из числа врачей, соцработников и учителей привили от коронавируса в середине октября.