Спецслужбы Норвегии не исключили причастности российских хакеров к кибератаке на парламент минувшим летом

Расследование показало, что киберпреступники, которые взломали электронную почту национального собрания, входят в крупные международные группы, которые могут быть связаны с российской военной разведкой.
2020-12-08T15:34:40+03:00
2020-12-08T15:34:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754730-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 08 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…