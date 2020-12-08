СМИ: Гендиректору «Победы» объявили выговор за акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы

Совет директоров авиакомпании «Победа», по данным источников газеты «Ведомости» и РБК, объявил выговор генеральному директору лоукостера Андрею Калмыкову за акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Информированные источники утверждают, что сегодня был уволен и один из заместителей Калмыкова. Поводом для дисциплинарных мер стало расследование истории с рейсом «Победы» из Екатеринбурга в Москву 11 ноября. Тогда пилоты решили пролететь над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ.
2020-12-08T15:34:23+03:00
2020-12-08T15:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 08 декабря 2020
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