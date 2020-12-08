Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что употребляла допинг во время своей карьеры

Об этом она рассказала изданию sports.ru.

С допингом Анфиса Резцова, по её словам, столкнулась после того, как вернулась из биатлона в лыжный спорт в 96-м году. Она рассказала, что ни одного препарата, который вводили в её организм, не знает – может поклясться в этом перед иконой. При этом двухкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам сказала, что ей неизвестные препараты ей помогали. Причем за некоторые она заплатила две с половиной тысячи долларов: «добавка по кайфу, обыгрываю их и слава богу». Стоит отметить, что в 99-м году Резцова в третий стала чемпионкой мира в лыжной эстафете. Спортсменка призналась, что уколы делали всем. По словам бывшей спортсменки, если бы она попалась то наверное уже отвечала бы. Из спорта Резцова ушла в 2002-м году. Она состоит в партии «Единая Россия». Входит в постоянную депутатскую комиссию по вопросам образования, культуры, спорта, социальной политики и делам молодежи. Резцова также была президентом федерации биатлона Московской области.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на признания спортсменки в употреблении допинга. В своём телеграм-канале он написал, что Анфиса Резцова «частенько плывёт, хоть и не пловчиха».