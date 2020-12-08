Лукашенко готов в судебном порядке оспаривать решение МОК о санкциях в отношении белорусских чиновников, включая себя

Александр Лукашенко готов в судебном порядке оспаривать решение Международного Олимпийского комитета о санкциях в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, включая себя. Лукашенко отметил, что посмотрит, поддержит ли Россия Минск в сложившейся ситуации.

Напомним, — Международный Олимпийский комитет решил отстранить Лукашенко, а также руководство белорусского Олимпийского комитета от участия в мероприятиях под эгидой МОК. Ранее сообщалось, что МОК начал расследование в отношении Белоруссии по подозрению в политических преследованиях спортсменов.