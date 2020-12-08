Штаб Навального в Петербурге утверждает, что более 20 мундепов-"единороссов" не указали в декларации данные о жилье

Штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге утверждает, что более 20 муниципальных депутатов-"единороссов" не указали в декларации данные о жилье. Ранее представителей партии Яблоко и одного самовыдвиженца за незначительные нарушения лишали мандатов.

В декларация единороссов отсутствуют данные как о жилье самих депутатов, так и их близких. Информацию из официальных документов опубликовал штаб Навального в Петербурге. Независимо от того, кому не дописали недвижимость — её отсутствие — это нарушение закона. Народные избранники обязаны отчитываться о жилье находится ли оно в собственности или он просто им пользуется.

Напомним, ранее несколько петербургских муниципальных депутатов из оппозиционных партий лишились своих мандатов после проверки деклараций. В нескольких случаях им даже не сообщали о конкретных нарушениях. Как минимум у одного мундепа серьезным нарушением посчитали якобы учрежденное юрлицо, которое не внесли в декларацию. Добавлю, что все сообщения о нарушениях поступают в виде писем, подписанными губернатором Александром Бегловым. Также в данный момент идёт проверка восемнадцати муниципальных депутатов в Василеостровском районе.

В Комитете территориального развития Санкт-Петербурга Эху сообщали, что нарушения найдены у 13 муниципальных депутатов, четверо из них — представители «Единой России». Однако результатов проверки в отношении них пока ничего не сообщалось.