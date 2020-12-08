В Кремле считают, что граждане России голосуют за Владимира Путина, а не за его семью

Поводом для заявлений стали недавние публикации о жизни близких главы государства.

Ограниченная информация о близких президента — это его выбор, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин не обращает внимания на различные публикации о его частной жизни и о якобы плачевном состоянии здоровья. Дмитрий Песков назвал их информационными вбросами, а сообщения о состоянии здоровья «полной чушью». Пресс-секретарь президента не считает, что число подобных публикаций растет. Он отметил, что в Кремле предпочитают игнорировать такие вещи, а устремления по дискредитации президента не достигают своей цели и являются компиляцией разных слухов. Пресс-секретарь президента заключил, что уже известно, кто этим занимается и нет сомнений, что публикации о семье Владимира Путина будут появляться и дальше.

Накануне интернет-издание «Важные истории» опубликовало расследование, в котором утверждалось, что члены семьи Владимира Путина зарабатывали миллионы долларов на офшорах.