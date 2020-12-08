Власти Китая и Непала назвали новую официальную высоту Эвереста

Она оказалась почти на метр выше, чем считалось раньше. Таким образом высота горы почти 8.849 метров.
Как напоминает ВВС, Китай и Непал раньше не могли договориться по поводу включения в высоту Эвереста снежной шапки на вершине.
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Она оказалась почти на метр выше, чем считалось раньше. Таким образом высота горы почти 8.849 метров.
Как напоминает ВВС, Китай и Непал раньше не могли договориться по поводу включения в высоту Эвереста снежной шапки на вершине.
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