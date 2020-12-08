Россия направит до конца этого года более двух миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи населению Карабаха

Россия направит до конца этого года более двух миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Деньги будут выделены по линии Международного комитета Красного Креста. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.